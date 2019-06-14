В Подмосковье совершил жёсткую посадку одномоторный самолёт

Солнечногорск, Московская область, , 22:33 — REGNUM Легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в городском округе Солнечногорск в Московской области. Об этом 14 июня сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

По информации ведомства, инцидент произошёл около 21:35. Самолёт упал в поле между деревнями Климово и Тимофеево.

Сообщается, что возгорания в результате аварии не последовало, разлива топлива нет. Пострадал один человек — женщина, находившаяся на борту самолёта.

Причины и обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.

Читайте ранее в этом сюжете: Легкий самолет упал в аэропорту в Калифорнии