В Подмосковье совершил жёсткую посадку одномоторный самолёт

Солнечногорск, Московская область, 14 июня 2019, 22:33 — REGNUM Легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в городском округе Солнечногорск в Московской области. Об этом 14 июня сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.
По информации ведомства, инцидент произошёл около 21:35. Самолёт упал в поле между деревнями Климово и Тимофеево.
Сообщается, что возгорания в результате аварии не последовало, разлива топлива нет. Пострадал один человек — женщина, находившаяся на борту самолёта.
Причины и обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.
Читайте ранее в этом сюжете: Легкий самолет упал в аэропорту в Калифорнии