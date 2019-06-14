На военном полигоне под Воронежем потушили пожар

Воронеж, , 21:56 — REGNUM Возгорание сухой травы на полигоне Погоново в Хохольском районе Воронежской области ликвидировано вечером 14 июня.

По информации Минобороны, возгорание полностью ликвидировано, ущерба объектам на полигоне нет.

«Загорелась сухая трава, на которой лежали боеприпасы, не разорвавшиеся во время учений. Они стали взрываться. Этот участок и локализовали при тушении», — цитирует «Вести Воронеж» собственный источник.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года огонь охватил территорию полигона «Погоново», принадлежащего Министерству обороны РФ, а также прилегающую территорию Новоусманского лесничества. Площадь пожара составила в общей сложности 351 гектар, на тушение, в том числе и с воздуха, ушло больше суток.

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