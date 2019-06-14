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Летевший из Барселоны в Москву самолёт вынужденно приземлился в Варшаве

Происшествия

Пограничники сняли с рейса авиадебошира

Варшава, 14 июня 2019, 19:58 — REGNUM  Пассажирский самолёт компании «Аэрофлот», следовавший из Барселоны в Москву, совершил вынужденную посадку в столице Польши из-за дебошира на борту. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Представитель варшавского аэропорта сообщил РИА Новости, что пассажир, по предварительным данным, находился в состоянии алкогольного опьянения.

В аэропорту пограничники сняли пассажира с рейса, после чего он был помещён в изолятор в Варшаве. Спустя некоторое время воздушное судно продолжило рейс в Москву.

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Авиапроисшествия
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