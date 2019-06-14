По факту гибели пенсионерки под Ярославлем возбуждено уголовное дело

Ярославль, , 19:25 — REGNUM По факту гибели на пожаре 83-летней ярославской пенсионерки возбуждено уголовное дело. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области. Тело погибшей было обнаружено в ночь на 14 июня при тушении пожара в деревне Суринское Ярославского района.

«Причиной смерти женщины явилось отравление угарным газом. По факту произошедшего Ярославским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Ярославской области.

В рамках уголовного дела назначен комплекс судебных экспертиз. Как ранее сообщало ИА REGNUM, пенсионерка боролась с незаконным бизнесом своих соседей. 14 июня в деревню Суринское должна была приехать специальная межведомственная комиссия, которая разбирала ее очередную жалобу в аппарате уполномоченного по правам человека Ярославской области. А на 17 июня было назначено заседание суда, в котором пенсионерка выступала свидетельницей.

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