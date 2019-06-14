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В Курганской области ребёнок сбежал от истязаний опекунши

Происшествия

Женщина предстанет перед судом

Щучье, Курганская область, 14 июня 2019, 19:05 — REGNUM  В Курганской области жительница города Щучье предстанет перед судом за истязание несовершеннолетней девочки, находящейся у нее под опекой. Факты жестокого обращения с ребенком были выявлены сотрудниками полиции после того, как девочка ушла из дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Курганской области.

Следствием установлено, что 46-летняя женщина неоднократно избивала девочку. В ходе следствия установлен эпизод от декабря 2016 года, когда в наказание за не сделанную работу по дому обвиняемая не впустила ребёнка домой. Девочка два часа просидела в холодных сенях. Ребёнок сейчас проживает в другой приёмной семье.

Несостоявшаяся опекунша обвиняется по п. «г» ч. 2 ст.117 («Истязание») и ст.156 УК РФ («Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем и иным лицом, на которое возложены эти обязанности, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним»).

В ближайшее время дело по существу рассмотрит суд.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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