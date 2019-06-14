В Тюменской области в реке Вагай обнаружен труп ребёнка

р-н Голышмановский, Тюменская область, , 18:23 — REGNUM В Тюменской области 14 июня водолазами на дне реки Вагай было обнаружено тело ребёнка, которого искали с 11 июня. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Десятилетний мальчик, пропавший несколько дней назад в селе Боровлянка Голышмановского района, всё-таки утонул. Было несколько версий его исчезновения. Основная строилась на найденной на берегу реки одежде, обуви ребёнка и велосипеде. Сегодня предположения подтвердились.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае проводится доследственная проверка по факту гибели девятилетнего мальчика. Он утонул 11 июня во время бесконтрольного со стороны взрослых купания в реке в компании сверстников.

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