Инцидент в Оманском заливе выгоден не Ирану, а США – Мигранян

Москва, , 18:08 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон хотят втянуть Америку в очередную военную авантюру, считает профессор МГИМО Андраник Мигранян. Об этом он заявил 14 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя взрыв двух нефтяных танкеров Front Altair и Kokuka Courageous в Оманском заливе.

«Случившееся выгодно Ирану в последнюю очередь, — сказал Мигранян. — Они в сложившейся ситуации никогда не поступили бы таким образом. Они и так под санкциями, у них очень тяжёлая ситуация в экономике. И сейчас ещё нарываться на дополнительные санкции и так далее им совсем ни к чему. А вот американцы в этом как раз заинтересованы, потому что американцы сразу же назначают обвиняемых по своему усмотрению. Кроме того, демонизировать Иран — это в первую очередь в интересах США, и Помпео, как придурок, конечно, по каждому поводу готов тут же обвинить или того, или другого, или третьего. И Помпео, и Болтон являются ястребами, которые хотят втянуть Америку в очередную военную авантюру. Это очень печально и трагично».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент США заявил, что Иран стоит за атакой на нефтяные танкеры в Оманском заливе. По мнению президента США, причастность Ирана уже известна всем, так как СМИ опубликовали видео, на котором иранские военные снимают с борта поврежденного танкера обнаруженную ими невзорвавшуюся магнитную мину.

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