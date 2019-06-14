Экс-директор «Водоканала» в Сочи отправится на полтора года в колонию

Сочи, Краснодарский край, , 17:50 — REGNUM Бывший директор МУП «Водоканал» города Сочи Краснодарского края признан виновным в превышении должностных полномочий, сообщила 14 июня пресс-служба Следственного комитета России.

По данным следствия, в декабре 2017 года в МУП, которым на тот момент руководил Сергей Винарский, обратился застройщик с заявлением о подключении к сетям объекта индивидуального жилищного строительства. При этом документы, представленные застройщиком, были выполнены с нарушениями, в частности, объект не был включен в инвестиционную программу МУП «Водоканал» на 2018−2022 годы. Несмотря на это, директор лично заключил с застройщиком договор, в результате чего предприятие недополучило более 38 миллионов рублей.

«Приговором суда Винарскому назначено наказание в виде 1 года 5 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении», — сообщили в пресс-службе СК.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Винарский был задержан в октябре 2018 года. Тогда же был задержан заместитель мэра Сочи Иван Бомбергер и директор департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации Сочи Владимир Малов. 11 июня Следственные органы сообщили о завершении следствия по делу в отношении бывшего директора департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации Сочи, обвиняемого в халатности.

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