В Бахрейне убита 22-летняя гражданка России

Манама, 14 июня 2019, 17:19 — REGNUM В Королевстве Бахрейн при неясных обстоятельствах погибла 22-летняя гражданка РФ, сообщает 14 июня сайт kp.ru.
Тело погибшей было обнаружено 5 июня под окнами многоэтажного здания. По информации местной полиции, девушка была убита.
Сообщается, что с марта 2019 года погибшая проживала в Бахрейне, нигде не работала, её содержал гражданин Бахрейна, с которым она познакомилась через интернет.
По данным консульства РФ в Бахрейне, смерть девушки установлена, однако причины смерти пока не ясны.
По одной из версий, её вытолкнули из окна шестого этажа.
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