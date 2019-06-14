В Бахрейне убита 22-летняя гражданка России

Манама, , 17:19 — REGNUM В Королевстве Бахрейн при неясных обстоятельствах погибла 22-летняя гражданка РФ, сообщает 14 июня сайт kp.ru.

Тело погибшей было обнаружено 5 июня под окнами многоэтажного здания. По информации местной полиции, девушка была убита.

Сообщается, что с марта 2019 года погибшая проживала в Бахрейне, нигде не работала, её содержал гражданин Бахрейна, с которым она познакомилась через интернет.

По данным консульства РФ в Бахрейне, смерть девушки установлена, однако причины смерти пока не ясны.

По одной из версий, её вытолкнули из окна шестого этажа.

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