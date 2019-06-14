Пятница, 14 Июня 2019 года
17:22:51 МСК

В Бахрейне убита 22-летняя гражданка России

Происшествия

Уроженка Пермской области проживала в королевстве на содержании местного жителя

Манама, 14 июня 2019, 17:19 — REGNUM  В Королевстве Бахрейн при неясных обстоятельствах погибла 22-летняя гражданка РФ, сообщает 14 июня сайт kp.ru.

Тело погибшей было обнаружено 5 июня под окнами многоэтажного здания. По информации местной полиции, девушка была убита.

Сообщается, что с марта 2019 года погибшая проживала в Бахрейне, нигде не работала, её содержал гражданин Бахрейна, с которым она познакомилась через интернет.

По данным консульства РФ в Бахрейне, смерть девушки установлена, однако причины смерти пока не ясны.

По одной из версий, её вытолкнули из окна шестого этажа.

Читайте ранее в этом сюжете: Сделали калекой: мать рассказала о состоянии осуждённой в США Осиповой

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия с гражданами России за границей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить