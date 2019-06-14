Под Ярославлем пенсионерку сожгли после жалобы омбудсмену?

Ярославль, , 17:00 — REGNUM В Ярославском районе в ночь на 14 июня в деревне Суринское произошел пожар в жилом доме, в результате которого погибла его хозяйка — 83-летняя женщина. Трагедия произошла после очередного обращения к уполномоченному по правам человека в Ярославской области Сергею Бабуркину. Не исключено, что причиной смерти женщины мог стать поджёг, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в аппарате уполномоченного.

«Впервые жители деревни обратились к уполномоченному в 2013 году. Деревня, по сути, сегодня превращена в производственную зону, которая активно расширяется. Забой скота, разборка большегрузов, свалки, грязь, зловоние… Очевидно, что в поселениях, земли которых по определению предназначены для индивидуального домостроения и ведения приусадебного хозяйства, осуществление производственной деятельности недопустимо. Валентина Васильевна была одним из самых активных борцов за право жителей деревни спокойно жить в нормальных условиях. В течение нескольких лет она последовательно, без скандалов и в рамках закона обращалась во все возможные инстанции. В одном из последних разговоров она высказывала опасения за свою жизнь», — рассказала заместитель руководителя аппарата уполномоченного по правам человека в Ярославской области Юлия Барлова.

По словам Юлии Барловой, недавно пострадали домашние животные женщины: была растерзана ее собака, покалечена кошка.

Сейчас на месте трагедии работают правоохранительные органы и представители Госпожнадзора, которые проверяют все версии пожара. ИА REGNUM будет следить за развитием событий.