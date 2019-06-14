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Экс-директора гимназии в Чебоксарах осудили за приём детей за взятки

Происшествия

По данным следствия, были получены взятки от 20 жителей

Экс-директора гимназии в Чебоксарах осудили за приём детей за взятки
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Взятка

Чебоксары, 14 июня 2019, 16:30 — REGNUM  В Чебоксарах вынесен приговор бывшему директору гимназии №4, которую обвиняли в получении взятки, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Ей назначен условный срок, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.

Согласно материалам дела, с марта по сентябрь 2017 года в Чебоксарах бывший директор получала незаконное денежное вознаграждение от 20 горожан «за приём детей на обучение» в гимназию №4.

«Эти деньги передавались ей лично, путем перечисления на ее банковскую карту либо через посредника. Кроме того, одна гражданка передала директору гимназии 15 тысяч рублей за внесение в аттестат ее внучки, закончившей 9 классов, оценок «4» и «5» по целому ряду предметов, хотя ее средний балл по ним был ниже «4», — говорят в следственном управлении.

По данным ведомства, размер взятки составлял от 3 тыс. до 60 тыс. рублей, всего незаконно было получено более 420 тыс. рублей.

Также следствием установлено, что с февраля по июнь 2017 года по требованию подсудимой одна из подчиненных, опасаясь негативных для себя последствий, передавала ей по 20 тыс. рублей ежемесячно, в результате всего было отдано 100 тыс. рублей из заработной платы.

По уголовному делу допрошено более 90 свидетелей. По результатам расследования следователем в управление образования администрации Чебоксар внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления.

Ленинский районный суд Чебоксар признал подсудимую виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 290 УК РФ («Получение взятки» — три эпизода), ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки за незаконные действия» — шесть эпизодов), ч. 1 ст. 291.2 УК РФ («Мелкое взяточничество» — четыре эпизода), ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями» — семь эпизодов), ч. 1 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и ч. 2 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»). Ей назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Также она на четыре года лишена права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и (или) административно-хозяйственных полномочий.

Также за пособничество в злоупотреблении должностными полномочиями осуждена бывший заместитель директора по воспитательной работе. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

Приговор суда еще не вступил в законную силу.

Напомним, что в марте 2019 года стало известно о том, что в Канаше возбуждено шесть уголовных дел в отношении руководителя одной из городских школ. Его подозревают в том, что в 2013—2018 годах он издавал приказы о премировании ряда сотрудников в объёмах, «явно завышенных по сравнению с другими». А после этого, по данным следствия, требовал от них передавать ему часть из начисленных им денежных средств на общую сумму более 390 тысяч рублей, которыми распоряжался по своему усмотрению.

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