Четверть века проведут в тюрьме неонацисты за убийство студента из Чада

Казань, , 16:16 — REGNUM Верховный суд Татарии вынес приговор участникам экстремистского сообщества, которые совершили убийство студента Казанского федерального университета, который был гражданином Республики Чад, а также несколько нападений и поджог автомобиля. Лидер группы получил 24,5 года колонии строгого режима, еще один участник — 24 года в колонии строгого режима, третий участник отправится на 3 года в колонию строгого режима, еще один — на 4 года в колонию общего режима, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по республике.

По версии следствия, сообщество приверженцев движения «скинхеды-неонацисты» было образовано в Казани в 2016 году, планировалось совершать преступления в отношении выходцев из стран Закавказья, Кавказа, Азии и Африки.

В феврале 2017 года его участники нападали в подземного переходе на жителя Таджикистана, он выжил. В этом же месяце совершили убийство студента из республики Чад. Спустя несколько дней напали на гражданина Афганистана, а также на казанца, который внешне походил на жителя Кавказа. Подожгли автомобиль гражданина Киргизии, причем поджог был снят на видеокамеру с планами опубликовать видеозапись.

В зависимости от роли каждого они признаны виновными по ст. 282.1 УК РФ («Создание и участие в экстремистском сообществе»), ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»), ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды»), ст. 158 УК РФ («Кража»), п. «ж», «з», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство по мотивам расовой, национальной ненависти и вражды»), ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества»), ч.2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ходе предварительного следствия подозреваемые сознались в нескольких нападениях. 23 декабря 2016 года около 8 часов вечера на проспекте Ямашева они напали на 40-летнего уроженца Киргизии, прыснули в лицо из газового баллончика и избили. Аналогичное нападение они совершили 21 февраля 2017 года около 9 часов вечера на улице Дубравная, избив 50-летнего уроженца Афганистана, также с использованием газового баллончика.

Изначально по подозрению в убийстве студента КФУ были задержаны только двое молодых людей. Тело студента из Чада было обнаружено вечером 16 февраля 2017 года, на теле погибшего обнаружены множественные ножевые ранения и открытая черепно-мозговая травма. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). После этого лидеры группировки были задержаны.

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