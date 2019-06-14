В Оренбуржье зафиксирована массовая гибель рыбы

с. Кваркено, Оренбургская область, , 16:04 — REGNUM В Оренбургской области природоохранная прокуратура проводит проверку по факту массовой гибели рыбы в Ириклинском водохранилище. Сотрудниками отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Оренбургской области проводится административное расследование, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, с 1 по 5 июня в границах «Уртазымского плеса» Ириклинского водохранилища в Кваркенском районе у береговой полосы обнаружено около 40 тыс. экземпляров погибшей рыбы. Устанавливаются причины массовой гибели.

Образцы погибшей рыбы и пробы поверхностных вод водохранилища направлены на лабораторное исследование.