Пятница, 14 Июня 2019 года
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В Южной Корее на кирпичном заводе произошел пожар

Происшествия

ЧП произошло в районе Ходжо-мён города Вонджу

Вонджу, Южная Корея, 14 июня 2019, 16:04 — REGNUM  14 июня в Южной Корее на одном из кирпичных заводов произошел пожар. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, пожар начался в 14:09 по местному времени на заводе, расположенном в районе Ходжо-мён города Вонджу (провинция Канвондо).

Для тушения пожара было задействовано 28 единиц пожарной техники и 70 члена пожарной бригады.

Согласно представителям пожарной службы, огонь удалось потушить спустя тридцать минут, все сотрудники завода были эвакуированы, никто не пострадал.

На данный момент правоохранительные органы и сотрудники пожарной службы выясняют точную причину возгорания.

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Пожары и взрывы на предприятиях
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