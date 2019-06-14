В Южной Корее на кирпичном заводе произошел пожар

Вонджу, Южная Корея, , 16:04 — REGNUM 14 июня в Южной Корее на одном из кирпичных заводов произошел пожар. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, пожар начался в 14:09 по местному времени на заводе, расположенном в районе Ходжо-мён города Вонджу (провинция Канвондо).

Для тушения пожара было задействовано 28 единиц пожарной техники и 70 члена пожарной бригады.

Согласно представителям пожарной службы, огонь удалось потушить спустя тридцать минут, все сотрудники завода были эвакуированы, никто не пострадал.

На данный момент правоохранительные органы и сотрудники пожарной службы выясняют точную причину возгорания.