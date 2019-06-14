Пятница, 14 Июня 2019 года
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В Оманском заливе потушили норвежский танкер Front Altair

Происшествия

Два нефтяных такера были атакованы 13 июня

Тегеран, 14 июня 2019, 15:50 — REGNUM  Пожар на норвежском танкере Front Altair в Оманском заливе удалось погасить, загрязнения моря не произошло. Об этом сообщает 14 июня телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявление компании-судовладельца Frontline.

«Ущерб экологии не нанесен», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня в Оманском заливе были, предположительно, атакованы норвежский танкер Front Altair, шедший под флагом Маршалловых Островов, и японский танкер Kokuka Courageous под флагом Панамы. Экипажи обоих нефтяных танкеров удалось спасти, причины инцидента устанавливаются. Ранее Frontline опровергла потопление танкера Front Altair.

Власти США обвинили в нападении на танкеры иранскую сторону. В доказательство Центральное командование США привело низкокачественную видеозапись, на которой изображен некий танкер и катер с людьми, якобы снявшими с борта судна мину. В Иране обвинения опровергли.

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Подрыв танкера Front Altair в Оманском заливе
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