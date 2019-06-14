В Оманском заливе потушили норвежский танкер Front Altair

Тегеран, , 15:50 — REGNUM Пожар на норвежском танкере Front Altair в Оманском заливе удалось погасить, загрязнения моря не произошло. Об этом сообщает 14 июня телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявление компании-судовладельца Frontline.

«Ущерб экологии не нанесен», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня в Оманском заливе были, предположительно, атакованы норвежский танкер Front Altair, шедший под флагом Маршалловых Островов, и японский танкер Kokuka Courageous под флагом Панамы. Экипажи обоих нефтяных танкеров удалось спасти, причины инцидента устанавливаются. Ранее Frontline опровергла потопление танкера Front Altair.

Власти США обвинили в нападении на танкеры иранскую сторону. В доказательство Центральное командование США привело низкокачественную видеозапись, на которой изображен некий танкер и катер с людьми, якобы снявшими с борта судна мину. В Иране обвинения опровергли.

Читайте также: США «доказали» причастность Ирана к атаке на танкеры коротким видео

А также: Bloomberg: атака на танкеры в Оманском заливе вызывает множество вопросов