В Кривом Роге разгромили офис политической партии

Кривой Рог, Украина, , 15:38 — REGNUM Штаб украинской политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Кривом Роге был атакован людьми в масках. Об этом рассказал председатель криворожской городской партийной организации Вадим Виншель телеканалу «112 Украина».

Нападавших, по его словам, было около двадцати человек. На них были футболки «Национального корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Злоумышленники ворвались в помещение, устроили там разгром, громко нецензурно выражались и оставили надписи краской, обвиняющие руководство партии в сотрудничестве с российскими властями. На месте работают правоохранители.

Украинский минюст зарегистрировал партию в 1999 году как «Всеукраинское объединение Центр». Нынешнее название «Оппозиционная платформа — За жизнь» получила в декабре 2018 года. Среди известных членов партии — Вадим Рабинович и Виктор Медведчук. Противники партии называют её позицию пророссийской.