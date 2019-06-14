Пятница, 14 Июня 2019 года
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Трое рабочих оказались под завалами при обрушении шахты в Чили

Происшествия

Люди находятся на глубине около 70 м

Токопилья, Чили, 14 июня 2019, 15:37 — REGNUM  Вечером 13 июня на севере Чили произошло обрушение шахты. Под завалами остались трое рабочих из Боливии, пишет газета Clarin.

Авария произошла в городе Токопилья, сообщила Национальная служба геологии и горного дела. На глубине 70 м в ловушке оказались трое рабочих, выполнявших ремонт вентиляционных труб. В настоящее время спасатели пытаются выяснить их судьбу и оценивают возможности проведения спасательной операции.

В 2010 году 33 горняка оказались на глубине 600 м в обвалившейся шахте в чилийском городе Копьяпо. Они были спасены спустя два месяца.

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Аварии на шахтах
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