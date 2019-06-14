Трое рабочих оказались под завалами при обрушении шахты в Чили

Токопилья, Чили, , 15:37 — REGNUM Вечером 13 июня на севере Чили произошло обрушение шахты. Под завалами остались трое рабочих из Боливии, пишет газета Clarin.

Авария произошла в городе Токопилья, сообщила Национальная служба геологии и горного дела. На глубине 70 м в ловушке оказались трое рабочих, выполнявших ремонт вентиляционных труб. В настоящее время спасатели пытаются выяснить их судьбу и оценивают возможности проведения спасательной операции.

В 2010 году 33 горняка оказались на глубине 600 м в обвалившейся шахте в чилийском городе Копьяпо. Они были спасены спустя два месяца.