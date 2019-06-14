В Южной Корее на заводе по производству пенопласта произошел пожар

Чхонджу, Южная Корея, , 14:50 — REGNUM 14 июня в Южной Корее на одном из заводов по производству пенопласта произошел пожар. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на свои источники.

По данным источников, пожар начался в 9:50 по местному времени на заводе, расположенном в районе Тэсовон-мён города Чхонджу.

Для тушения пожара было задействовано 20 единиц пожарной техники и 60 члена пожарной бригады.

Согласно представителям пожарной службы, за один час быстро распространившийся огонь уничтожил 20 тонн пенопласта и оборудование, которое представители пожарной службы оценили в 3,6 млрд вон (~$3,03 млн).

Известно, что двое сотрудников предприятия получили ожоги разной степени.

На данный момент правоохранительные органы и сотрудники пожарной службы выясняют точную причину возгорания, однако как сообщили сотрудники завода, пожар начался во время сварочных работ.