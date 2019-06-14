Опубликован предварительный отчет МАК о катастрофе в «Шереметьево»

Москва, , 14:58 — REGNUM Предварительный доклад о катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту «Шереметьево» подготовлен Межгосударственным авиационным комитетом. Документ опубликован 14 июня сайте ведомства.

Отмечается, что в предыдущем полете экипаж не имел замечаний к работе систем самолета. Найденные на лайнере повреждения характерны при попадании молнии. После воздействия электрического разряда перестал работать автопилот, а связь нарушилась.

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Командир экипажа, несмотря на неполадки, оценивал ситуацию как штатную. Так, он сообщил старшему бортпроводнику о возвращении лайнера в аэропорт вылета.

«Не аварийное, ничего, просто возвращаемся», — указано в отчете.

Диспетчер сообщил командиру, что нужно снизиться до 900 м и разворачиваться, после чего уточнил, нужна ли помощь. Экипаж ответил, что ситуация штатная. Пилоты объяснили также, что у лайнера возникли проблемы со связью и автопилотом.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая лайнер SSJ-100 «Аэрофлота» отправился из Москвы в Мурманск, но вернулся назад после попадания молнии. При посадке самолет загорелся, погиб 41 человек.

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