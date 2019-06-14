Привозил земляков в Чувашию и бросал: жителя Египта уличили в мошенничестве

Чебоксары, , 14:41 — REGNUM В Чувашии сотрудники уголовного розыска регионального МВД задержали гражданина Египта, подозреваемого в серии мошенничеств в крупном размере. Следствие полагает, что жертвами становились земляки злоумышленника, которых он обещал устроить в медицинские вузы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике.

Мужчину подозревают в восьми эпизодах мошенничества в отношении своих соотечественников, которым он обещал содействие при поступлении в медицинские вузы России. Заявления от потерпевших стали поступать в отделы полиции в Чебоксарах.

«За помощь в поступлении в медицинские вузы они передали злоумышленнику по 8 тыс. долларов каждый, после чего тот привозил их в Чувашию и скрывался», — говорят в полиции.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативникам удалось установить личность и местонахождение предполагаемого мошенника. Для его задержания полицейские выехали в служебную командировку в Москву. В настоящий момент в отношении 39-летнего гражданина Египта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере»). Подозреваемый арестован.

Напомним, в мае в России пресечена деятельность межрегиональной преступной группы, которую подозревают в организации крупномасштабной криминальной схемы. Следствие полагает, что аферисты ставили липовые диагнозы под предлогом оказания платных медицинских услуг. По предварительной информации, от противоправной деятельности пострадали свыше 11 тысяч граждан. Ущерб, по оценке следствия, составил не менее 1 млрд рублей.

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