Так холодно в Чебоксарах не было 80 лет: прогноз погоды

Чебоксары, , 14:28 — REGNUM В Чувашии жара сменилась резким похолоданием. Хотя заморозков пока удалось избежать, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

По его словам, 13 июня среднесуточная температура воздуха в Чебоксарах оказалась на 5 градусов ниже климатической нормы. Под утро воздух в городе остыл до +5 градусов, а в Канаше минимальная температура на поверхности почвы составила +2 градуса тепла.

«Так холодно в этот день не было 80 лет! Всего 0,3 градуса не хватило для повторения температурного рекорда 1938 года», — говорит синоптик-любитель, отметив, что заморозков удалось избежать.

Понижение температуры воздуха до +5 градусов тепла возможно в ночь с 14 на 15 июня, а также с 16 на 17 июня.

Причиной установления холодной погоды стал выход скандинавского антициклона. Чувашия оказалась на его восточной периферии, по которой к нам спустилась арктическая воздушная масса. 14 июня через республику проходит атмосферный фронт с дождями. В ночь на субботу, 15 июня, местами сгустятся туманы. В выходные, 15−16 июня, будет преимущественно без осадков. Термометры покажут +15…+20 градусов тепла. Ветер северо-западный, слабый.

По прогнозам, в начале следующей недели тепло начнет возвращаться. 17 июня ожидается +23 градуса тепла, 18 июня потеплеет до +25 градусов тепла, а 19 июня воздух прогреется до +27 градусов. Погоду в эти дни будет определять область высокого давления, поэтому, в основном сохранится сухая погода.

Однако во второй половине недели под влиянием атмосферных фронтов североатлантического циклона увеличится вероятность ливневых дождей с грозами, и жара снова начнет спадать. По предварительным прогнозам, не обойдется без осадков и в День республики, 24 июня. Преобладающая дневная температура воздуха в Чебоксарах составит +15…+20 градусов тепла.