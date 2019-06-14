В ЮАР участились нападения на водителей грузовиков – СМИ

Йоханнесбург, ЮАР, , 14:26 — REGNUM За прошедший год в ходе серии нападений на водителей грузовиков в ЮАР погибло более 200 человек. Инциденты распространяются по всей стране, передает ВВС Africa.

Больше всего атак было зафиксировано на трассе Йохннесбург — Дурбан, сообщает телерадиокомпания. В последнее время также участились нападения на трассе Кейптаун — Йоханнесбург.

Обычно неизвестные нападают на водителей и поджигают грузовики. На прошлой неделе была осуществлена атака на водителя Яна Янсена.

«Я спал. Это произошло в 00:35. Я услышал грохот, тут же я понял, что это не обычный шум», — рассказал Янсен в интервью корреспонденту ВВС Номсе Масеко.

По его словам, водители, стоявшие рядом, поспешили на помощь. В это время неизвестные подожгли их грузовики.

Янсен рассказал, что проснулся от того, как стекло на двери его автомобиля было разбито.

«Потом кто-то распылил газ и все загорелось», — вспомнил водитель.

Янсен рассказал, что нападавшие ничего не украли. В грузовиках перевозили одежду и продукты.

По данным дорожной ассоциации, с марта 2018 года в стране было уничтожено более 1300 грузовых автомобилей. Существует мнение, что причиной атак стал конфликт работников и работодателей. Компании обвиняют в том, что они отказываются нанимать на работу опытных местных водителей и предпочитают им иностранных водителей.

Власти ЮАР охарактеризовали атаки как «акт экономического саботажа». В настоящее время специальные отряды полиции патрулируют трассы, где чаще всего происходят нападения.