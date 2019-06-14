Бизнесмена из Чебоксар осудили за разврат детей из шести регионов

Чебоксары, , 14:16 — REGNUM В Чебоксарах вынесен приговор 45-летнему горожанину, которого обвиняли в развратных действиях в отношении девяти детей из шести регионов страны и распространении среди них порнографических материалов. Экспертиза выявила у него расстройство полового влечения в виде педофилии, суд назначил ему 7,5 лет лишения свободы, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.

Перед судом предстал директор одной из местных коммерческих организаций. Следствием и судом установлено, что с мая 2016 года по февраль 2017 года чебоксарец зарегистрировал в двух популярных социальных сетях четыре аккаунта под видом несовершеннолетнего, через которые знакомился с детьми. Согласно материалам дела, в качестве пострадавших установлены семь девочек в возрасте 10−12 лет и 12-летний брат одной из них. Дети проживали в Томской, Омской, Челябинской, Смоленской областях, Югре и Хакасии.

«Затем он вёл с ними переписку на сексуальные темы, вызывая у них к этому нездоровый интерес и побуждая присылать свои фотографии интимного характера, что те и делали. Также он отправлял четырем детям фотографии порнографического характера, которые скачивал в интернете. При этом на некоторых из них были изображены несовершеннолетние. Об этой непристойной переписке случайно узнал коллега злоумышленника, после чего сообщил эту информацию в правоохранительные органы», — говорят в следственном управлении.

Мужчина признан виновным в действиях сексуального характера в отношении малолетних (п. «б» ч. 4 ст. 132 — три эпизода), развратных действиях (ч. 3 ст. 135 УК РФ), незаконном обороте порнографических материалов среди несовершеннолетних (п. п. «а, г» ч. 2 ст. 242.1 и п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ — восемь эпизодов). Ему назначено семь лет и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Согласно экспертизе, нет оснований для признания мужчины невменяемым. В то же время у него выявлено расстройство полового влечения в виде педофилии, в связи с чем он нуждается в принудительном наблюдении и лечения у психиатра в амбулаторных условиях.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в нескольких преступлениях сексуального характера в отношении детей подозревают также 42-летнего жителя Красноармейского района Чувашии, на которого ранее завели дело за насильственные сексуальные действия в отношении 11-летней девочки. Речь идёт о ЧП, которое произошло 17 сентября 2018 года в северо-западном районе Чебоксары: по данным следствия, находясь в лифте жилого дома, он совершил действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки и скрылся. В ходе расследования уголовного дела следователем установлена причастность обвиняемого к совершению ещё шести преступлений, зарегистрированных с 2010 по 2015 годы.

Напомним, в следственном управлении работает круглосуточная прямая телефонная линия «Ребёнок в опасности». По телефонам 8 (8352) 624−657 или 123 (с мобильного телефона) жители могут сообщить о противоправных деяниях в отношении несовершеннолетних.