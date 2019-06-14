В Калуге руководитель ООО подозревается в хищении более 27,6 млн рублей

Калуга, , 13:45 — REGNUM В Калуге глава общества с ограниченной ответственностью подозревается в хищении денежных средств, принадлежащих муниципальному унитарному предприятию, сообщили 14 июня корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

По данным правоохранительного ведомства, следственным подразделением городской полиции по материалам калужского регионального Управления ФСБ России возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

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По версии следствия, директор общества с ограниченной ответственностью, мужчина 1985 года рождения предоставил заведомо подложные акты выполненных работ по заключенным с унитарным предприятием Калуги договорам, без фактического выполнения указанных работ.

Тем самым муниципальному унитарному предприятию был причинен имущественный ущерб в особо крупном размере на общую сумму более 27,6 млн рублей.

На период следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Должностное лицо общества с ограниченной ответственностью проверяется на причастность к совершению аналогичных действий.

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