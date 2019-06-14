Нижегородский подросток погиб при попытке сфотографироваться на опоре ЛЭП

Первомайск, Нижегородская область, , 13:44 — REGNUM В Нижегородской области проводится доследственная проверка по факту поражения электрическим током 14-летнего подростка. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по региону.

Уточняется, что инцидент произошел в Первомайском районе. Группа подростков на велосипедах выехали за пределы города Первомайска, остановившись около линии электропередач. Один из них забрался на опору ЛЭП, пытаясь сделать селфи. Когда мальчик встал во весь рост, он получил поражение переменным током напряжением около 110 тыс. Вольт, после этого он упал с высоты около 15 метров.

Подросток был госпитализирован, но в тот же день скончался от полученных травм.

«С целью установления причин его смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — подчеркнули в управлении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в октябре в Ростовской области молодой мужчина погиб от удара током. Трагедия произошла на железнодорожной станции «Персиановка».

20-летний мужчина залез на вагон-цистерну, находящийся в составе грузового поезда. От приближения мужчины к высоковольтным проводам образовалась электрическая дуга, в следствии чего его смертельно травмировало высоковольтным электрическим током. От полученных травм он скончался на месте.