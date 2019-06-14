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В детском лагере на Буковине выявили кишечную палочку и стафилококк

Происшествия

Пострадавших выписали из больницы

Черновцы, Украина, 14 июня 2019, 13:48 — REGNUM  Продукты, которыми кормили отравившихся детей в лагере «Буковинка» Черновицкой области, оказались заражены кишечной палочкой и стафилококом, сообщило 14 июня информационное агентство «Укринформ».

"Мы уже получили результаты проб объектов окружающей среды, сырья и готовой продукции. В суточных пробах готовых блюд обнаружили бактерии группы кишечной палочки — в салате из капусты, рыбе отварной, сосисках и котлетах. А в салате из огурцов и помидоров обнаружили стафилококк», — рассказала заместитель директора Черновицкого лабораторного центра Минздрава Украины» Марьяна Миронюк.

По её словам, всех отравившихся детей и взрослых уже выписали. К счастью, подозрение на бактериологическую инфекцию не подтвердилось.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в больнице с симптомами отравления оказались 30 детей, отдыхавших в лагере.

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