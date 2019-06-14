В Бурятии мужчина зарубил топором собственную мать

Улан-Удэ, , 13:41 — REGNUM 29-летнего жителя поселка Онохой в Заиграевском районе Бурятии обвиняют в убийстве собственной матери. Как сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Бурятии, подозреваемый после расправы скрылся с места происшествия.

Тело 49-летней женщины с рубленой раной головы было обнаружено ночью 13 июня 2019 года в одном из домов поселка. По данным следствия, женщина проживала в доме вместе с сожителем и двумя сыновьями, старший из которых страдает шизофренией и состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

«12 июня в течение дня семья занималась обычными домашними делами. В вечернее время они решили отметить праздник и купили спиртное. Сожители расположились на веранде, где употребляли алкогольные напитки; старшему сыну, несмотря на противопоказания, дали пиво — он выпивал у себя в комнате. Около полуночи женщина с веранды зашла в дом, откуда через несколько минут донеслись ее крики. Сожитель зашел следом и увидел старшего сына с двумя топорами в руках, одним из которых он нанес удар по голове матери, после чего покинул дом и скрылся», — сообщают в СКР.

Потерпевшая от полученных повреждений скончалась на месте происшествия. Следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство», и сейчас пытаются установить полную картину преступления. Злоумышленник объявлен в розыск.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Бурятия вошла в список наиболее криминализированных регионов в стране. По уровню преступности она занимает далеко не почётное второе место по России, уступая лишь Туве, а по доле тяжких и особо тяжких преступлений — четвёртое. Причем, каждое четвёртое преступление в республике совершается людьми в состоянии алкогольного опьянения.

Читайте также: Бурятия вошла в число лидеров по уровню преступности в России