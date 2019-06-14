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Мужчина напал с ножом на прохожих в центре Москвы

Происшествия

Сообщается о двух фактах нападений

Москва, 14 июня 2019, 13:34 — REGNUM  В Москве полицейские задержали 28-летнего мужчину, подозреваемого в нападениях с ножом у станции метро «Китай-город», сообщили 14 июня в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Сообщается о двух фактах нападений. На улице Солянка ножевые ранения получил 27-летний мужчина, на улице Покровка был ранен 48-летний приезжий.

«Согласно справке из медицинского учреждения, потерпевшим причинен тяжкий вред здоровью», — рассказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Задержанным оказался 28-летний ранее неоднократно судимый приезжий мужчина. В полиции считают, что злоумышленник совершал преступные действия «на почве употребления алкоголя и личных неприязненных отношений».

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

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