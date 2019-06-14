Пятница, 14 Июня 2019 года
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В индийском Кашмире ликвидировали двух боевиков

Происшествия

В регионе продолжаются акции протеста

Штат Джамму и Кашмир, Индия, 14 июня 2019, 13:35 — REGNUM  Правоохранительные органы Индии ликвидировали двух боевиков на территории спорного штата Джамму и Кашмир, об этом 14 июня сообщает Anadolu Ajansi.

В настоящее время сотрудники полиции занимаются выяснением личности уничтоженных боевиков.

Инцидент произошел на фоне очередных акций протеста, продолжающихся в Кашмире, кроме того, в настоящее время завершается саммит членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в котором принимают участие главы Индии и Пакистана.

Напомним, штат Джамму и Кашмир является объектом территориального спора между Нью-Дели и Исламабадом. Подавляющее большинство населения региона являются мусульманами, что обуславливает наличие здесь сепаратистских настроений и тяготение к Пакистану.

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Индо-пакистанский конфликт
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