Следователи начали свою проверку происшествия в кузбасском Киселёвске

Киселёвск, Кемеровская область, , 13:38 — REGNUM Следственное управление СКР по Кемеровской области назначило доследственную проверку после сообщения о том, что житель Киселёвска получил ожог ноги в месте, где происходило подземное горение, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области проводится доследственная проверка. По предварительным данным, мужчина пришёл к месту горения целенаправленно, а когда стал уходить, его нога провалилась. В обувь попала земля, он получил ожог», — отметили в областном управлении СКР.

В рамках проверки будет установлен собственник территории, надлежащим ли образом она содержалась, и лицо, ответственное за её содержание. Администрации внесено представление о необходимости обозначить сигнальной лентой место горения.

Тем временем, район, где были зафиксированы подземные пожары обследовали специалисты АО «Научный центр ВостНИИ по промышленной и экологической безопасности работ в горной отрасли. Они пришли к выводу, что нагревание происходит из-за тлеющих бытовых отходов, сообщила ТАСС пресс-секретарь главы Киселевского городского округа Анастасия Тимофеева.

«Сегодня пришло заключение, что на данном участке происходит нагревание массы от горящих бытовых отходов. Там годами жители складировали в конце улицы золу, мусор, в том числе старую мебель. (…) Это всё горит, вглубь ушло. На данный момент там сейчас начинаются работы именно по выбору этой массы, которая тлеет», — заявила Тимофеева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители Киселёвска уже довольно продолжительное время жалуются на то, что фактически в черте их города открытым способом добывают уголь прямо рядом с жилыми домами. Их беспокоит и то, что периодически горят угольные пласты и растёт заболеваемость раком. Недавно они обратились к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррешу с просьбой предоставить им статус беженцев из-за плохой экологической ситуации.

Губернатор Сергей Цивилёв также обещал помочь жителям Киселёвска.

В Киселёвске проживает около 95 тысяч человек.