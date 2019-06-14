Следователи начали свою проверку происшествия в кузбасском Киселёвске

Киселёвск, Кемеровская область, 14 июня 2019, 13:38 — REGNUM Следственное управление СКР по Кемеровской области назначило доследственную проверку после сообщения о том, что житель Киселёвска получил ожог ноги в месте, где происходило подземное горение, сообщает корреспондент ИА REGNUM.Напомним, что 12 июня житель кузбасского Киселёвска Виталий Шестаков получил ожог ступни правой ноги, показывая съёмочной группе одного из федеральных телевизионных каналов новый очаг подземного возгорания.
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«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области проводится доследственная проверка. По предварительным данным, мужчина пришёл к месту горения целенаправленно, а когда стал уходить, его нога провалилась. В обувь попала земля, он получил ожог», — отметили в областном управлении СКР.
В рамках проверки будет установлен собственник территории, надлежащим ли образом она содержалась, и лицо, ответственное за её содержание. Администрации внесено представление о необходимости обозначить сигнальной лентой место горения.
Тем временем, район, где были зафиксированы подземные пожары обследовали специалисты АО «Научный центр ВостНИИ по промышленной и экологической безопасности работ в горной отрасли. Они пришли к выводу, что нагревание происходит из-за тлеющих бытовых отходов, сообщила ТАСС пресс-секретарь главы Киселевского городского округа Анастасия Тимофеева.
«Сегодня пришло заключение, что на данном участке происходит нагревание массы от горящих бытовых отходов. Там годами жители складировали в конце улицы золу, мусор, в том числе старую мебель. (…) Это всё горит, вглубь ушло. На данный момент там сейчас начинаются работы именно по выбору этой массы, которая тлеет», — заявила Тимофеева.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители Киселёвска уже довольно продолжительное время жалуются на то, что фактически в черте их города открытым способом добывают уголь прямо рядом с жилыми домами. Их беспокоит и то, что периодически горят угольные пласты и растёт заболеваемость раком. Недавно они обратились к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррешу с просьбой предоставить им статус беженцев из-за плохой экологической ситуации.
Губернатор Сергей Цивилёв также обещал помочь жителям Киселёвска.
В Киселёвске проживает около 95 тысяч человек.