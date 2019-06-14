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Пожарные Петербурга спасли от смерти в огне около 300 кошек и семь собак

Происшествия

Люди не пострадали

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Пожарные Петербурга спасли от смерти в огне около 300 кошек и семь собак
Иллюстрация: ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
Спасение животных из приюта в Петербурге

Санкт-Петербург, 14 июня 2019, 12:51 — REGNUM  Сотрудники ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу локализовали пожар в кошачьем приюте на Кожевенной линии Васильевского острова. Из здания эвакуировали около 300 кошек и семь собак, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, сообщение о пожаре поступило в 10:21 мск от дома №1, где находится приют для кошек «Брошенный ангел».

В здании приюта для животных огонь охватил 20 кв. метров.

В 12:11 усилиями пожарных произошла локализация пожара. Сведения о пострадавших людях не поступали.

К ликвидации пожара привлечено 10 единиц техники и 37 человек личного состава.

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Спасение животных из приюта в Петербурге
Иллюстрация: ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
Спасение животных из приюта в Петербурге
2
Спасение животных из приюта в Петербурге
Иллюстрация: ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
Спасение животных из приюта в Петербурге
3
Спасение животных из приюта в Петербурге
Иллюстрация: ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
Спасение животных из приюта в Петербурге
4
Спасение животных из приюта в Петербурге
Иллюстрация: ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
Спасение животных из приюта в Петербурге
5
Спасение животных из приюта в Петербурге
Иллюстрация: ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
Спасение животных из приюта в Петербурге
6
Спасение животных из приюта в Петербурге
Иллюстрация: ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
Спасение животных из приюта в Петербурге

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге пытаются спасти сотни кошек и собак из горящего приюта

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Пожары в жилых домах
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