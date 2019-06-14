Пожарные Петербурга спасли от смерти в огне около 300 кошек и семь собак

Санкт-Петербург, , 12:51 — REGNUM Сотрудники ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу локализовали пожар в кошачьем приюте на Кожевенной линии Васильевского острова. Из здания эвакуировали около 300 кошек и семь собак, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, сообщение о пожаре поступило в 10:21 мск от дома №1, где находится приют для кошек «Брошенный ангел».

В здании приюта для животных огонь охватил 20 кв. метров.

В 12:11 усилиями пожарных произошла локализация пожара. Сведения о пострадавших людях не поступали.

К ликвидации пожара привлечено 10 единиц техники и 37 человек личного состава.

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