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Неизвестный заявил о намерении совершить теракт в жилом районе Вены

Происшествия

Ведомство по борьбе с терроризмом и полиция проводят расследование

Вена, 14 июня 2019, 12:48 — REGNUM  В ночь на 14 июня в социальных сетях была опубликована угроза совершения террористического акта в столице Австрии, пишет газета Kronen Zeitung.

Первоначально угроза появилась в «сторис» Instagram. Неизвестный человек на ломаном немецком языке написал, что днем отправится в современный жилой район Зеештадт «с подарком» и убьет каждого встречного. К публикации прилагалась фотография огнестрельного оружия.

Федеральное ведомство по защите конституции и борьбе с терроризмом и полиция Вены сообщили через свои официальные аккауанты в Twitter о начале расследования.

Как сообщало ИА REGNUM, этой весной в Вене был арестован подозреваемый в совершении нескольких попыток теракта на железных дорогах Германии. Им оказался сотрудник одного из охранных агентств, живший в Австрии в статусе беженца из Ирака.

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