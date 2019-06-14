В Улан-Удэ произошло сразу два крупных пожара — спасли семь человек

Улан-Удэ, , 12:10 — REGNUM В Октябрьском районе столицы Бурятии — Улан-Удэ — пожарные боролись с огнём в здании Мясокомбината. Как сообщили ИА REGNUM в Главном управлении МЧС по Бурятии, информация о возгорании поступила к ним около 10 часов вечера 13 июня.

На момент прибытия первого подразделения горел утеплитель внутри стен, было сильное задымление. Из огня удалось спасти семь человек, пострадавших нет.

«Работы по тушению осложняются тем, что здание 50-х годов постройки, утеплено торфом, который тлеет», — сообщил начальник дежурной смены службы пожаротушения Вячеслав Калмынин.

Всего в тушении участвовали 17 огнеборцев и семь единиц техники. На данный момент, как сообщается, пожар локализован, продолжаются работы по проливке. Управлением Роспотребнадзора по Республике Бурятия организован отбор проб воздуха в зоне влияния задымления от пожара. По предварительным данным, пожар начался из-за нарушения правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ.

А сегодня, 14 июня, загорелось административное здание в Железнодорожном районе. Как сообщает «Байкал-Daily», на место уже прибыли пожарные подразделения, возгоранию присвоен повышенный ранг опасности. Есть угроза перехода на соседние строения.

По оперативной информации, в ликвидации пожара задействованы 18 единиц пожарной техники и 23 человека личного состава. Тушение продолжается.