Более миллиона в месяц: в Югре прикрыли подпольную автозаправку

Нефтеюганский район, Югра, , 12:10 — REGNUM В Югре перед судом предстанет подозреваемый в организации подпольной автозаправочной станции. Прибыль от её нелегальной деятельности, по мнению следствия, составила более 2 млн 250 тысяч рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ОМВД России по Нефтеюганскому району.

Полицейские Нефтеюганского района на одной из загородных трасс обнаружили подпольную автозаправку, где продавал дизельное топливо неработающий житель города Пыть-Яха 1970 года рождения.

Подозреваемый утверждает, что реализацией нелегального топлива занимался единолично. При этом гражданин не оформил свою деятельность в установленном законодательством Российской Федерации порядке. За два месяца незаконной работы автозаправки гражданин получил выручку на общую сумму не менее 2,25 млн рублей.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство»). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде ареста на срок до шести месяцев.