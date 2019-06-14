Пятница, 14 Июня 2019 года
12:10:46 МСК

Более миллиона в месяц: в Югре прикрыли подпольную автозаправку

Происшествия

Житель Пыть-Яха уверяет, что работал без напарников

Нефтеюганский район, Югра, 14 июня 2019, 12:10 — REGNUM  В Югре перед судом предстанет подозреваемый в организации подпольной автозаправочной станции. Прибыль от её нелегальной деятельности, по мнению следствия, составила более 2 млн 250 тысяч рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ОМВД России по Нефтеюганскому району.

Полицейские Нефтеюганского района на одной из загородных трасс обнаружили подпольную автозаправку, где продавал дизельное топливо неработающий житель города Пыть-Яха 1970 года рождения.

Подозреваемый утверждает, что реализацией нелегального топлива занимался единолично. При этом гражданин не оформил свою деятельность в установленном законодательством Российской Федерации порядке. За два месяца незаконной работы автозаправки гражданин получил выручку на общую сумму не менее 2,25 млн рублей.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство»). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде ареста на срок до шести месяцев.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хищения нефти и нефтепродуктов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить