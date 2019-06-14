В Петербурге пытаются спасти сотни кошек и собак из горящего приюта

Санкт-Петербург, , 11:35 — REGNUM Огонь охватил здание приюта для животных на Кожевенной линии Васильевского острова в Санкт-Петербурге. В приюте находятся семь собак и 300 кошек. Пожарные пытаются спасти обитателей.

Как сообщили в пресс-службе Гу МЧС России по Санкт-Петербургу, сообщение о пожаре поступило на на пульт дежурного «01» в 10:21 мск.

«В 2−3-этажном здании сложной планировки с пристройкой, размером в плане 40×80 метров, происходит горение на площади 10 кв. метров», — установили пожарные, которые прибыли к месту вызова в течение десяти минут.

Они предприняли все возможные действия по спасению находящихся в здании животных, а также предотвращению распространения огня.

На месте пожара работают 37 человек личного состава и 10 единиц техники, в том числе от МЧС России — 25 человек личного состава и 6 единиц техники.