Пятница, 14 Июня 2019 года
11:36:08 МСК

В Турции арестовали шестерых человек, подозреваемых в терроризме

Происшествия

Все они обвиняются в связях с ФЕТО

В Турции арестовали шестерых человек, подозреваемых в терроризме
Иван Шилов © ИА REGNUM
Фетхуллах Гюлен

Анкара, 14 июня 2019, 11:27 — REGNUM  Правоохранительные органы Турции арестовали шестерых человек, подозреваемых в связях с организацией ФЕТО. Об этом 14 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Аресты были произведены в столице страны, городе Анкары. Основанием к этому послужили ордеры выданные прокуратурой. В общей сложности инстанция выдала 18 ордеров, поиски оставшихся подозреваемых продолжаются.

Напомним, ФЕТО считается в Турции террористической организацией, ее лидер, религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен обвиняет в организации военного переворота в стране, произошедшего в июле 2016 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Турции разыскиваются 56 человек, подозреваемых в терроризме

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Попытка военного переворота в Турции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить