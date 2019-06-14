В США приговорен к смертной казни убийца пятерых малолетних детей

Чарлстон, США, , 11:20 — REGNUM Житель американского штата Южная Каролина Тимоти Джонс — младший приговорен к смертной казни за убийство своих детей, пишет газета The State 13 июня.

37-летний программист дал признательные показания. Его признали виновным в убийстве пятерых детей в возрасте от двух до восьми лет в августе 2014 года. Суд присяжных единогласно приговорил его к смертной казни.

Однако могут пройти годы, прежде чем приговор будет приведен в исполнение, отмечает газета.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня в столице Китая был приговорен к смертной казни Чжу Цзие, убивший одного человека и ранивший еще четырнадцать в одном из пекинских торговых центров в феврале 2018 года.