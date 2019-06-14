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В центре Москвы горит историческое здание

Происшествия

Загорелась кровля

Москва, 14 июня 2019, 11:13 — REGNUM  В Москве загорелось историческое здание, сообщили 14 июня в пресс-службе ГУ МЧС России по столице.

Объект расположен по адресу: улица Пречистенка, дом 36, строение 1. По данному адресу располагается одноэтажное здание, в котором размещена детская библиотека.

«Произошло возгорание кровли реконструируемого здания», — рассказали в МЧС.

Подразделения незамедлительно прибыли к месту пожара и приступили к ликвидации горения. В ведомстве также обратились к водителям:

«На улице Пречистенка в районе дома 36 проводятся аварийно-спасательные работы, выбирайте заранее пути объезда, не создавайте помех работающей и прибывающей пожарно-спасательной технике».

Информации о пострадавших пока нет.

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Пожары в многоэтажных зданиях
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