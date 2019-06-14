В Югре жителя Дагестана подозревают в краже 151 бурильной трубы

Радужный, Югра, , 11:22 — REGNUM В Югре перед судом предстанет житель Дагестана за кражу 151 бурильной трубы. Ущерб составил 3,4 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

По версии следствия слесарь-стропальщик одной из нефтесервисных компаний города Радужного в декабре 2018 года в составе группы лиц похитил 151 бурильную трубу, общим весом 23,3 тонны.

Похищенные трубы изъяты и возвращены потерпевшему предприятию. На имущество жителя Дагестана наложен арест на сумму 1 млн. рублей.

Мужчина обвиняется по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража в особо крупном размере»). Санкция статьи предполагает до 10 лет лишения свободы.