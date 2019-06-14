На севере Бурятии незаконно сбрасывали стоки в приток Байкала

Улан-Удэ, , 11:25 — REGNUM Компания, эксплуатирующая очистные сооружения в поселке Кичера на северном берегу Байкала, незаконно сбрасывала стоки в озеро Сикили. Как сообщили ИА REGNUM в Северобайкальской природоохранной прокуратуре, озеро имеет гидрологическую связь с рекой Кичера, которая впадает в Байкал.

Очистные посёлка обслуживают местные объекты железной дороги, здравоохранения, образования, а также население посёлка.

«Прокурорской проверкой установлено, что в нарушение требований законодательства сброс сточных вод в водоём осуществляется без соответствующего разрешения, то есть происходит без контроля со стороны уполномоченных органов», — отметили в надзорном органе.

Надзорный орган подал иск в суд с требованием обязать компанию получить разрешение о предоставлении озера в пользование для сброса сточных вод. Кроме того, организация должна утвердить проекты нормативов допустимых сбросов вредных веществ и микроорганизмов в водоём. Суд, как отмечается в сообщении, полностью встал на сторону прокуратуры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, очистные сооружения Нижнеангарска также сливали стоки в заболоченную пойму Ангарского сора Байкала, не имея на то разрешения. Между тем на северном берегу Байкала зафиксировали массовую гибель рыбы — погибло около 500 особей байкальского бычка-подкаменщика, а также рака гаммаруса выбросило на берег. Специалисты взяли пробы воды и рыбы для выяснения причин случившегося.

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