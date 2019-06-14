СМИ: Петр Авен заявил об игнорировании судами основ законодательства

Москва, , 10:41 — REGNUM «Совладелец Альфа-Банка и один из самых известных российских банкиров Петр Авен в апреле направил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором он просит его поручить Генпрокуратуре проверить, как соблюдается закон при рассмотрении арбитражными судами споров между «Росгосстрахом» и структурами бывшего совладельца этого страховщика Данила Хачатурова. Об этом сообщает сегодня газета «Ведомости».

Компания А1 (как и Альфа-Банк, входит в состав «Альфа-групп») заключила с «Росгосстрахом» партнерское соглашение, по которому «Альфа» оказывает содействие в возврате активов и денег, «незаконно выведенных из «Росгосстраха». «Несмотря на очевидный характер допущенных злоупотреблений, убыточность и незаконность совершенных бывшим руководством «Росгосстраха» сделок, суды отказывают в исках, игнорируя основы законодательства и обстоятельства дел», — пишет Петр Авен президенту.

По мнению банкира, «решения судов принимаются исключительно в пользу компаний Хачатурова, а сами дела рассматриваются с грубыми процессуальными нарушениями». Примечательно, что данная ситуация очень похожа на другую историю с разбирательством вокруг крупных активов — так называемом «деле Тольяттиазота». Слушания по нему идут в Комсомольском районном суде города Тольятти Самарской области уже больше года. Обвиняемые — бывшие владельцы крупнейшего в России химического предприятия «Тольяттазот» Владимир и Сергей Махлаев, Евгений Королев, владелец швейцарской компании Nitrochem Distribution AG Андреас Циви и директор этой компании Беат Рупрехт.

По версии следствия, с 2007 по 2012 годы руководители «Тольяттиазота» похитили всю произведенную заводом продукцию на сумму 85 миллиардов рублей. Сам ТОАЗ отмечает, что предприятие получило в качестве оплаты за поставленную в те годы продукцию более 65,5 миллиарда рублей, а расчет стоимости продукции «Тольяттиазота», на котором строится обвинение, содержит грубые ошибки. Тем не менее, разбирательство сопровождается многочисленными скандалами связанными, в том числе с работой суда и следственных органов.

Сегодня адвокат ТОАЗа Денис Симачев рассказал о давлении, которое продолжает оказываться сотрудниками СК РФ на сотрудников завода и адвокатов предприятия, сообщает газета «Коммерсант». По сведениям газеты «некоторым свидетелям приходилось давать показания под давлением заинтересованной стороны, а по словам представителя ТОАЗа, старший следователь по особо важным делам СК РФ генерал-майор Михаил Туманов инициирует изъятие в ходе обысков документов, в том числе договоров «Тольяттиазота» с адвокатами, которые вообще не имеют отношения к возбужденному уголовному делу».

Ранее в СМИ также неоднократно всплывали обвинения Комсомольского суда и лично ведущего дело судьи Андрея Кириллова в предвзятом отношении, искусственном «ускорении» дела, избирательном подходе к свидетелям и т.д. Также в конце мая был задержан, а позднее арестован на два месяца председатель правления «Тольяттихимбанка» Александр Попов. ТОАЗ тогда назвал это «захватом заложника и очередное звено в цепи противоправных действий, направленных на рейдерский захват ТОАЗа миноритарными акционерами предприятия — компанией «УралХим» и Евгением Седыкиным».

«Примечательно, что арест Попова произошел в тот момент, когда слушания в Тольяттинском суде перешли в завершающую стадию. Это может расцениваться как попытка оказать влияние на принятие судебного решения. Тем более, адвокаты предприятия уже неоднократно заявляли об оказании давления со стороны СК России на сотрудников ПАО «Тольяттиазот», свидетелей по уголовному делу и на адвокатов, оказывающих юридическую помощь предприятию», — отмечает также управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры»Федор Трусов».