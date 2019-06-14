В Приангарье осудили экс-мэра, раздававшего прибайкальские земли

Иркутск, , 10:33 — REGNUM В Иркутской области вынесен приговор бывшему мэру Ольхонского районного муниципального образования, обвинённому в превышении служебных полномочий при «раздаче» земель, входящих в состав Прибайкальского национального парка.

Как сообщает региональное СУ СК РФ, к реальному сроку (три года исправительной колонии) экс-чиновник приговорён за то, что в течение двух лет (с 2013 по 2015 годы) подписывал постановления о предоставлении земельных участков в аренду. Также теперь уже бывший мэр заключал с юридическими лицами и гражданином договоры аренды земельных участков и по акту приема-передачи передал указанные земельные участки в пользование строительной фирме, проводящей работы по реконструкции автодороги в Ольхонском районе. Его действия повлекли за собой причинение ущерба Российской Федерации.

Доказать его виновность в процессе расследования уголовного дела помогли сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области. Известно, что сразу же после оглашения приговора чиновник был взят под стражу.

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