ВСУ вновь применили крупнокалиберную артиллерию в Донбассе — СЦКК ДНР

Соледар, ДНР, , 10:21 — REGNUM За минувшие сутки зафиксировано 14 обстрелов территории ДНР, в ходе которых ВСУ выпустили 94 единицы боеприпасов, сообщили 14 июня в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском направлении украинские силовики выпустили пять мин калибра 82 мм, применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

На донецком направлении украинская артиллерия выпустила 20 снарядов калибра 152 мм, применила миномёты калибра 82 мм, противотанковые управляемые ракеты, гранатомёты различных видов, крупнокалиберное стрелковое оружие.

На мариупольском направлении украинские силовики выпустили две мины калибра 120 мм, применили гранатомёты и крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы / населённые пункты: Горловка (посёлок шахты им. Гагарина), Зайцево, Васильевка, Докучаевск, Ясиноватая, Спартак, г. Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Донецкий аэропорт (Вольво-центр, Терминал), Александровка, Саханка, Ленинское, Безыменное», — сказано в сообщении.

В результате обстрелов пострадал один жилой дом в Докучаевске, повреждена линия электропередачи, которая питает Васильевскую насосную станцию, обесточен посёлок Красный Партизан. Жертв среди мирного населения нет.

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Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее ВСУ выпустили по территории ДНР 224 единицы боеприпасов. Повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры в населённых пунктах Докучаевск, Зайцево и Коминтерново.

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