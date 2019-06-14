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Древняя башня рухнула в афганском городе Газни

Происшествия

Древний город Газни лишился еще одной башни крепости «из-за дождя»

Кабул, 14 июня 2019, 10:18 — REGNUM  Древняя башня в афганском городе Газни рухнула, что ставит под сомнение способность правительства защитить артефакты страны, передает 14 июня ВВС.

На кадрах, загруженных в социальные сети, видно, как крепость в Старом городе рушится.

Башня стала одной из десятков подобных, уже разрушившихся в городе. Чиновники возложили вину за обрушение на ливень, но некоторые из несогласных обвиняют правительство в халатности.

Исламская и доисламская архитектура Газни вызывает всеобщее восхищение, хотя война сделала свое черное дело.

Мохаммад Сабер Мохаммад, представитель министерства информации и культуры, сообщил ToloNews, что крепость была «уязвима для осадков и в основном повреждена дождем».

«Главная магистраль находится недалеко от крепости, что сказывается на состоянии башен», — добавил он. Газни был процветающим буддийским центром вплоть до VII века.

Но в 683 году арабские завоеватели принесли в регион ислам. В XIII веке город был разрушен монгольскими войсками Чингисхана во главе с его сыном Угэдэй-ханом.

Древний город был назван азиатским городом исламской культуры Организацией исламского сотрудничества.

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