Пятница, 14 Июня 2019 года
10:05:03 МСК

В Ярославской области в Волгу попали нефтепродукты

Происшествия

Власти заявляют, что решили проблему

В Ярославской области в Волгу попали нефтепродукты
Иллюстрация: Yarregion.ru
Загрязнение Волги в Тутаеве

Тутаев, Ярославская область, 14 июня 2019, 10:04 — REGNUM  В городе Тутаеве Ярославской области в Волгу попали нефтепродукты с территории предприятия «Тульма». Об этом сообщил заместитель председателя правительства области Роман Колесов.

Ранее фотографии текущей в реку жидкости были размещены в социальных сетях. На место выехали специалисты департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области.

«По итогам осмотра береговой линии и акватории реки Волга в городе Тутаев в районе ООО «Льнокомбинат» «Тульма» выявлено наличие остатков битума на водной растительности, камнях, а также на поверхности воды. Проведены ликвидационные мероприятия специалистами МЧС города Тутаев и работниками предприятия. Слой песка, загрязненный нефтепродуктами, снят и вывезен для утилизации. Труба, из которой произошла утечка, затампонирована для предотвращения дальнейшего попадания нефтепродуктов в водный объект и засыпана чистым песком», — сообщил заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов.

В трубе оставались остатки нефтепродуктов от мазутного хозяйства для котельной ООО «Льнокомбинат» «Тульма», которая сейчас не используется. Ущерб и виновных определят органы экологического надзора.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославской области в Волге и на берегу реки обнаружили мазутные пятна

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблемы экологии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить