В «МЕГА Дыбенко» под Петербургом произошло обрушение на парковке

Кудрово, Ленинградская область, , 10:07 — REGNUM В торговом комплексе «МЕГА Дыбенко» в городе Кудрово Ленинградской области произошло обрушение строительных конструкций на крытой парковке. Пострадавших нет.

Первыми о ЧП сообщили пользователи соцсети. «В «Мега Дыбенко» рано утром рухнул потолок на парковке или пол», — такая информация появилась в популярной городской группе. Позже один из пользователей уточнил: «Не утром, а ночью — при демонтаже стяжки сломали плиты перекрытия <…> производили демонтаж стяжки пола электрогидравлическим роботом, пустотелые плиты перекрытия не выдержали».

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Ingka Centres в России (управляет комплексами «МЕГА»), в ходе проведения строительных работ на территории торгового центра произошло частичное обрушение перекрытий на крытой парковке.

«Никто не пострадал, повреждения получил только припаркованный автомобиль. На данный момент строительные работы приостановлены, доступ на территорию парковки ограничен», — отметили в пресс-службе.

На место вызваны эксперты, которые должны оценить состояние поврежденных конструкций и объем необходимого ремонта.

Отсутствие пострадавших в результате ЧП также подтвердили ИА REGNUM в ГУ МЧС России по Ленинградской области.