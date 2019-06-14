Норвежский танкер после нападения и пожара затонул в Оманском заливе

Осло, , 10:34 — REGNUM 13 июня норвежские танкеры Front Altair и Kokuta Courageous подверглись нападению в Ормузском проливе. На Front Altair начался пожар после взрыва ручной гранаты, в настоящее время танкер затонул в районе Оманского залива. Kokuta Courageous все еще находится на месте нападения, но уже вне опасности. Также благодаря усилиям кораблей Пятого американского флота команды обоих танкеров спасены. Сообщается, что один из моряков получил легкое ранение, но в целом все подвергшиеся нападению находятся в нормальном состоянии — об этом пишет датская газета Jyllands-Posten.

Помимо этого, иранское новостное агентство Irna сообщило, что спасательные службы Ирана вытащили 44 моряков из воды, в настоящее время они находятся на территории Ирана. О нападавших пока нет никакой официальной информации. Хотя многие политики уже обвинили в инциденте иранские власти.