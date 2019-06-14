В Новосибирске устраняют последствия урагана

Новосибирск, , 09:41 — REGNUM Оборванные линии электропередач, поваленные деревья и разбросанные по городу ветки — таковы последствия ливня с ветром, который обрушился на Новосибирск накануне, 13 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«В связи с ухудшением погодных условий 13 июня в городе произошло 15 происшествий: два обрыва воздушных линий электропередач и 13 случаев падения веток или деревьев», — сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе, подчеркнув, что восстановительные работы планируется завершить сегодня, 14 июня.

По данным ЕДДС, обрывы линий электропередач произошли возле зданий на 2-м пер. Седова, 13 и на 2-м пер. Доватора; возле частного дома на ул. 2-я Чулымской, 48 ветки деревьев упали на высоковольтные провода; на детские площадки деревья упали на проспекте Дзержинского, 81/2 и ул. Учительская, 15. Также деревья повалены на ул. Промышленной, 2, 3-м Почтовом пер., ул. Гоголя, 201, проспекте Дзержинского, 3. На ул. Аксенова в районе зданий № 38 и 42 поваленная береза оборвала провода. Из-за последствий ветра также пострадали два автомобиля на ул. Кошурникова, 7 и ул. Бориса Богаткова, 217.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 13 июня, в посёлке Новотырышкино Колыванского района Новосибирской области от удара молнии погибла 17-летняя школьница.

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