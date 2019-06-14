Пожар в детском саду Екатеринбурга потушен

Екатеринбург, , 09:31 — REGNUM В Екатеринбурге пожарные ликвидировали открытое горение в частном детском на улице Викулова. Об этом журналистам сообщили в свердловском областном управлении МЧС.

Сейчас пожарные ведут проливку сгоревших конструкций. А дознаватели выясняют причины пожара.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар возник утром 14 июня в двухэтажном здании. Из него были эвакуированы 18 детей и семеро взрослых.

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