Предполагаемый террорист задержан в Забайкалье

Чита, , 09:32 — REGNUM В Забайкальском крае задержан 23-летний мужчина — предполагаемый сторонник международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Как сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Забайкальскому краю, задержание произведено при попытке подозреваемого купить оружие и боеприпасы.

По данным оперативников, молодой человек активно занимался пропагандой терроризма не только среди своих знакомых, но и в интернете. Помимо этого, он изучал практику диверсионно-террористических актов и намеревался выехать в Сирию для участия в террористической деятельности.

Напомним, ранее сообщалось, что радикальные исламисты пытаются вербовать сторонников на Алтае. В апреле 2019 года бдительность жителей Бурлинского района Алтайского края помогла пресечь намерение приверженцев одного из радикальных исламистских течений. В начале 2017 года попытки захватить власть в мусульманской общине были предприняты в Рубцовске и Славгороде.

По словам главного имама Духовного управления мусульман Алтайского края Фагима Ахметгалиева, опасность таких ситуаций в том, что они могут повлечь за собой ошибочное толкование догматов истинного ислама и распространение радикальных его течений.

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